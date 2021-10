Condò: "Al Milan conviene che il Liverpool vinca stasera, l'Atletico lotta per il secondo posto"

Paolo Condò è intervenuto a Sky Sport 24, commentando non solo la gara di Champions del Milan ma anche l'altra del girone dei rossoneri in programma tra Atletico Madrid e Liverpool: “Al Milan conviene che il Liverpool faccia punteggio pieno sia per trovarlo a 15 punti all'ultima partita del girone sia perché l'Atletico Madrid, che ha pareggiato con il Porto l'altra partita, è la squadra che può essere ripresa per il secondo posto”