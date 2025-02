Condò: "Il calciomercato non ha ancora aiutato il Milan a liberarsi dalla dipendenza di Leao"

vedi letture

Paolo Condò a Sky Sport 24, nel post gara di della deludente partita del Milan a Rotterdam contro il Feyenoord, persa dai rossoneri per 1-0 nella gara di andata dei playoff di Champions League, ha parlato del momento della squadra del tecnico Sergio Conceicao concentrandosi specialmente su Rafael Leao e del reparto offensivo.

Le parole di Paolo Condò: "Sappiamo che Leao è il giocatore potenzialmente più forte di questa squadra: anche contro il Feyenoord ha fatto due o tre cose positive ma in generale non ha la continuità, non chiama a sé il pallone e non costringe il terzino alla concentrazione in ogni azione. Dopo questa sera non mi sembra che il calciomercato abbia ancora aiutato il Milan a liberarsi dalla dipendenza di Leao".