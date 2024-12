Condò: "Se a Verona va male mi aspetto che il Milan consideri la posizione di Fonseca"

vedi letture

Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky per commentare il momento difficile del Milan:

Sulla panchina di Theo

"Leao è rimasto fuori 2-3 partite, poi ha trovato un modo di convivere con Fonseca ed è tornato ad essere un titolare inamovibile. Penso e spero che con Theo succeda la stessa cosa. Non sono giocatori di un livello tale per cui possono stare dei mesi in panchina, è chiaro che li devi recuperare".

Sul prossimo impegno

"La partita contro il Verona è molto importante, perché se non andasse bene io mi aspetto anche che tornino ad essere perlustrate altre possibilità e parlo della permanenza dell'allenatore. La classifica del Milan è talmente triste che ulteriori botte non so quanto potrebbero essere ancora tollerabili. Da un club tradizionale non sarebbero più tollerabili, sappiamo che al Milan ragionano in maniera diversa e per certi versi anche abbastanza misteriosa e quindi magari la cosa continua".

Champions a rischio

"Detto che il Milan sta facendo degli ottimi risultati in Champions League ma non ritengo che possa arrivare a vincerla e quindi a confermare attraverso la coppa il suo posto nell'Europa più ricca. Pertanto devi conquistarlo attraverso il campionato e siamo lontanissimi".

A giugno servirebbe un grande centravanti, da 20-25 gol

"In diverse nostre squadre, e nel Milan è abissale questa cosa, ci sono attaccanti che non segnano o segnano pochissimo. Dove vai se hai un centravanti che segna pochissimo?".

Difficile trovare un attaccante a prezzi abbordabili, sia per costi di cartellino che d'ingaggio

"Anche dentro la politica del risparmio un pezzo grosso te lo devi garantire. Il Milan ha mostrato di avere un eccellente vivaio: un paio di posti li lasci a loro. Ma per il centravanti ci vuole una bistecca, non ci vuole uno sfilatino".