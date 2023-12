Condò su Pulisic: "Nelle ultime stagioni era un gregario, ora al Milan si sta riabituando ad un ruolo da protagonista"

vedi letture

Presente negli studi di Sky dopo la vittoria del Milan contro il Frosinone, Paolo Condò ha parlato così di Christian Pulisic, autore del gol del momentaneo 2-0: "Io ho esultato per l'arrivo al Milan di Pulisic. Al Chelsea era uscito dai riflettori, giocava e segnava poco. Lui si sta riabituando ad un ruolo da protagonista. Nelle ultime stagioni era un gregario, mentre al Milan deve essere un protagonista".

Finora, l'attaccante americano, arrivato in estate a Milanello a titolo definitivo dal Chelsea, è certamente uno dei migliori della stagione del Diavolo, come testimonia il fatto di essere il secondo miglior marcatore stagionale del Milan con 5 reti segnate, alle spalle di Olivier Giroud che invece è a quota 8 gol in tutte le competizioni.