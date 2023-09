Condò sugli applausi a Tonali: "Sua storia totalmente diversa da quella di Donnarumma"

vedi letture

"Accanto al Manchester City favorito c'è il Bayern Monaco. Dietro le due grandi di Spagna e l'Inter". Così il giornalista Paolo Condò, presente nello studio di 'Sky', s'è espresso sulle sue favorite per la vittoria della Champions League 2023/24 nel primo giorno della fase a gironi.

In un altro passaggio Condò s'è poi soffermato su Sandro Tonali, applaudito nel pre-partita dal pubblico rossonero: "La sua postura quando è stato ceduto è stata quella del 'Mi mandano via, io ci vado anche volentieri, però mi dispiace andare via dal Milan'. La sua storia è totalmente diversa da quella di Donnarumma".



"Donnarumma è andato via a parametro zero, è questa la differenza sostanziale. L'addio di Tonali ha invece permesso al Milan di investire tanto sul mercato: per questo motivo lui è applaudito e Donnarumma fischiato", ha aggiunto Fabio Capello.