Condò sul CorSera: "Il Milan dribbla un altro ostacolo"

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così lo 0-0 di ieri sera tra Juventus e Milan: "E improvvisamente le cinque favorite si ritrovarono ai primi cinque posti. Lo 0-0 di Juve-Milan, il negativo del 4-3 eccessivo col quale la Juve vinse lo scontro diretto con l’Inter, lancia in fuga il Centro-Sud rappresentato da Roma e Napoli. Il Milan perde contatto ma dribbla un altro ostacolo, e il cioccolatino estremo che Modric porge allo sciagurato Leao — che errore! — è il simbolo del plus garantito dal croato.

Gara improntata alla robustezza assai più che al genio, con l’eccezione del funambolico Conceicao (perché toglierlo?). Ma desta impressione la quantità di costoso talento messa in campo nel tratto conclusivo, da Leao a Nkunku, da Vlahovic a Openda, e lo zero che ha prodotto".