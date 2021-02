Condò sul Milan: "Pioli deve interrompere una deriva. Psicologica, prima che tecnica"

Paolo Condò, sulle colonne di Repubblica, ha parlato così del momento del Milan: "Il Milan aveva raggiunto lo status di candidata, giusta ricompensa per chi continua ad avere un vantaggio di 17 punti, 20 gol segnati e 3 subiti sull’anno scorso: numeri che vanno usati come chiodi ai quali aggrapparsi per restare in parete, e non precipitare oltre quel quarto posto che darà alle prime sette il segno della stagione (a Juve e Inter si chiedeva e si chiede di più, ovviamente). Il pari della Roma a Benevento - primi punti persi con una squadra della classifica bassa - toglie peso allo scontro diretto di domenica, ma è evidente che Pioli deve interrompere una deriva. Psicologica, prima che tecnica: il Milan pensava di aver aggiunto molto col mercato di gennaio, ma per ora quel molto è zero. Non deve pensarci, perché anche le piccole delusioni costano energia".