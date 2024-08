Condò: "Theo e Leao si sono arrabbiati per l'esclusione, meritata. E lo hanno dimostrato quando sono entrati"

Paolo Condò, opinionista, si è così espresso a SkySport sul caso Theo e Leao, rimasti lontani da Fonseca durante il cooling break: "Si sono arrabbiati per l'esclusione, meritata. E lo hanno dimostrato con la prima azione quando sono entrati in campo. Quindi credo che la scelta di Fonseca abbia funzionato. È stata un'azionissima quella di Leao e Theo conn Abraham per il gol del portoghese. Ma sono entranti in campo vogliosi di far vedere quello che valgono a Fonseca".