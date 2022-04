Conference League, ennesima figuraccia della Roma: sconfitta per 2-1 contro il Bodo/Glimt

MilanNews.it

Una Roma poco brillante e anche sfortunata esce sconfitta dal campo del Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Giallorossi in sofferenza nei primi minuti, poi in crescita fino al gol che sblocca la partita nel finale di prima frazione firmato da Pellegrini. Nella ripresa però i padroni di casa entrano con lo spirito giusto e approfittano di una Roma in difficoltà e stanca per ribaltare tutto anche con l'aiuto della fortuna: i due gol infatti arrivano grazie a deviazioni decisive, anche se in occasione del pari è Rui Patricio a combinarla grossa. Ennesima figuraccia per la squadra di Mourinho.