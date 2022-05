© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma torna a vincere un trofeo dopo 14 anni e un giorno. La squadra di José Mourinho che stasera ha conquistato la Conference League battendo in finale il Feyenoord, non alzava un trofeo al cielo dal 24 maggio 2008, giorno in cui conquistò la nona Coppa Italia della sua storia battendo in finale l'Inter.