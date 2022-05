Conference League, stasera la finale: ecco dove guardare Roma-Feyenoord

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi 25 maggio alle ore 21.00, la Roma di Mourinho scende in campo per la finale della prima edizione della Conference League contro gli olandesi del Feyenoord. All'Air Albania Stadium di Tirana (Albania), i giallorossi vogliono vincere un trofeo europeo che a una squadra italiana manca dal 2010, quando proprio Mourinho vinse la Champions con l'Inter la Champions League. Roma-Feyenoord si vede in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming gratuitamente su tv8.it. La diretta TV sarà disponibile anche su Sky e su Dazn per gli abbonati.