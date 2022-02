Consiglio Federale: Lega ha 9 giorni per adeguare Statuto, poi Terracciano commissario ad acta

In corso a Roma un Consiglio Federale importantissimo per il futuro del calcio italiano. Mentre la Lega di A il 23 febbraio avrà la terza chiamata per eleggere il presidente (rischia il Commissariamento), arriva il Commissario ad acta per la gestione e l'adeguamento della questione statuto con la Lega di A. Si tratta del professore di diritto amministrativo, Gennaro Terracciano. Dopo la relazione della Lega e in particolare di Luca Percassi, eletto vicepresidente, la Federcalcio su proposta del presidente Gabriele Gravina ha deciso di far entrare nel pieno delle sue funzioni il Commissario a partire dal 26 febbraio e con termine del suo incarico il 15 marzo. Nello spirito di collaborazione che è emerso oggi, la Lega avrà quindi altri nove giorni effettivi per adeguare lo statuto autonomamente proseguendo il lavoro iniziato dall'assemblea di ieri.