Conte a Sky: "Arrivare al derby davanti al Milan è meglio"

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky, fra le altre cose, anche del primato in classifica strappato al Milan proprio nella settimana che precede il derby. Conte ha dichiarato: “Il primato in classifica era un obiettivo che stavamo inseguendo da un po' di tempo. Lo abbiamo fatto oggi in una partita giocata contro un'ottima squadra come la Lazio. Faccio i complimenti a Simone Inzaghi, la Lazio è tosta e ha qualità. Al tempo stesso c'è stata forza mentale da parte nostra. Sono contento per i ragazzi, dobbiamo pensare che questo sia un punto di partenza. Adesso abbiamo il derby, arrivarci davanti è meglio. Sarà una partita bella tra due squadre con ambizioni".