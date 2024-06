Conte è il nuovo allenatore del Napoli: il post social di De Laurentiis

La notizia era nell'area già da qualche giorno, ma ora è diventata ufficiale: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. A dargli il benvenuto in azzurro non solo il club in un comunicato ufficiale pubblicato sui proprio canali social, ma anche il presidente Aurelio De Laurentiis che pochi minuti fa ha postato una foto che lo ritrae in compagnia del salentino nella sede della Filmauro in procinto di firmare il contratto.

L'ex Inter e Juventus, fra le altre, si è legato al Napoli con un contratto biennale fino al 30 giugno 2027. Queste le prime parole di Conte da allenatore del Napoli: "Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale".