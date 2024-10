Conte, Lukaku e Politano: vecchi nemici rossoneri. I loro numeri contro il Milan

Questa sera nella gara di San Siro contro il Napoli, il Milan ritroverà tre vecchi nemici che solitamente, nella loro carriera, si sono sempre esaltati contro i rossoneri. Un motivo in più per prestare ancora maggiore attenzione a una squadra che si presenta a Milano come capolista con margine rispetto al Diavolo. Partiamo da Antonio Conte, tecnico, che contro nella squadra rossonera ha la sua vittima preferita: su 16 confronti, 10 volta ha vinto il tecnico pugliese, 4 sono stati i pareggi e 2 le sconfitte. L'ultimo doppio confronto, in Champions contro il Tottenham, fu favorevole al Milan: una vittoria e un pareggio. Ma questa è un'altra storia.

Un'altra storia è anche quella relativa a Romelu Lukaku che all'Inter, proprio con Conte in panchina, fu devastante nei derby contro il Diavolo mentre con la Roma meno: in 12 confronti complessivi ha segnato 5 gol e 2 assist. Le reti tutte arrivate con la maglia nerazzurra. Il Milan è la vittima preferita anche di Politano: 5 gol in Serie A contro il Diavolo.