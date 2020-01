Conte, quarto giallo in stagione: al prossimo scatta la squalifica

Dopo l'ammonizione per proteste ricevuta nell'incontro con l'Atalanta, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte entra nel registro dei diffidati. Il tecnico salentino, infatti, è alla quarta ammonizione in stagione che lo iscrive all'elenco dei possibili squalificati in caso di un'altra ammonizione. Le prossime partite che l'Inter andrà ad affrontare (Lecce, Cagliari, Udinese) non dovrebbero essere eccessivamente cariche di tensione ma nel caso Conte dovesse ricevere un'ammonizione con i friulani potrebbe non essere in panchina per l'atteso derby del 6 Febbraio.