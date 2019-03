Andrea Conti, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato di un possibile patto Champions in caso di qualificazione: "Vedrò di fare qualche patto con qualcuno per la qualificazione. Con l'Atalanta ho fatto i capelli biondi per l'Europa League, devo fare qualcosa di diverso per non essere ripetitivo. I capelli rossoneri? Perché no?".