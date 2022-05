Continua la fase di prelazione per gli abbonamenti 22/23. Il Milan: "Insieme è un'altra cosa"

Il Milan, attraverso i suoi profili social, continua la pubblicizzazione della fase di prelazione per la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione, 2022/2023. Con un post su Instagram il club rossonero ha ricordato l'apertura delle vendite tramite un video in cui compaiono Tonali, Saelemaekers, Brahim, Theo, Giroud e Mister Pioli che dicono: "Vivi il Milan al nostro fianco. Insieme sarà una storia unica".