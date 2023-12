Contro il Newcastle torna Leao? Pioli ci spera, ma i prossimi giorni saranno decisivi

vedi letture

Nel post partita di Atalanta-Milan 3-2 mister Pioli, intervistato da DAZN, parla delle condizioni dell'infortunato Rafa Leao.

Tornerà Leao per la Champions? “La qualificazione non dipende solo da noi ma con una vittoria sappiamo che in Europa ci rimaniamo. Leao dovrebbe stare bene, oggi ha fatto un buon allenamento. Domani si aggrega alla squadra, dovrebbe star bene e pronto per giocare ma sono importanti i prossimi giorni”.