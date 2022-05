Contro l'Atalanta ennesimo sold out: attesa coreografia su tre anelli

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, in vista della gara contro l'Atalanta di domani alle 18, è previsto il tutto esaurito allo stadio San Siro dove sono attesi 75.000 spettatori. Nella giornata di ieri è trapelata anche la notizia di una super coreografia che interesserà ben tre anelli dello stadio per caricare la squadra in vista della partita che, tra l'altro, sarà anche l'ultima in casa di questa stagione. Come già scritto nei giorni scorsi, con il sold out di domani si toccherà quota 1 milione di spettatori stagionali.