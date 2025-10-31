Contro la Roma capolista il Milan potrebbe giocare con una coppia d'attacco inedita
MilanNews.it
Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24, parlando degli infortunati in casa Milan parla della possibilità che la sfida contro la Roma venga giocata con una coppia d'attacco inedita. Queste le sue dichiarazioni:
“Le notizie negative riguardano Tomori, che ha questa forte contusione e molto probabilmente non ci sarà: ci sono poche chance di recupero. Leao ha questo problema all’anca per il quale era uscito nell’intervallo della partita con l’Atalanta. Anche Gimenez ha un problema alla caviglia, non sta benissimo e quindi c’è la possibilità che contro la Roma giochi una coppia inedita formata da Nkunku e Loftus-Cheek. Ci sono ancora tre giorni per preparare la sfida contro i giallorossi ma si va verso questa soluzione”.
