Convocato dalla Serbia ma non dal Milan: ennesima indisponibilità per Jovic

Non è in distinta Luka Jovic. L'attaccante serbo salta la settima partita consecutiva a causa della pubalgia che gli sta condizionando la stagione. Pur allenandosi, Jovic sente ancora dolore e pertanto non è stato convocato nemmeno per la trasferta di Cagliari. Curiosamente figura fra gli attaccanti convocati dal ct della Serbia, Dragan Stojkovic, per le sfide di Nations League contro Svizzera (15 novembre) e Danimarca (18 novembre).

Di seguito le scelte ufficiali di Davide Nicola e Paulo Fonseca per il Cagliari-Milan di questo pomeriggio:

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Augello, Luperto, Palomino, Zappa; Makoumbou, Deiola; Luvumbo Zito, Viola, Zortea; Piccoli. A disp.: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Pavoletti, Oveert, Azzi, Gaetano, Mutandwa, Felici. All.: Davide Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Tomori, Terracciano, Musah, Abraham. All.: Paulo Fonseca.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

ASSISTENTI: Meli e Alassio.

IV UOMO: Galipò.

VAR: Aureliano.

AVAR: Di Paolo.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: sabato 9 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Unipol Domus, Cagliari

TV: DAZN

Web: MilanNews.it