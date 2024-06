Copa America, Stati Uniti sconfitti 2-1 da Panama. Pulisic in campo 90', Musah in panchina

Dopo la bella vittoria all'esordio contro la Bolivia, gli Stati Uniti hanno perso la loro seconda partita in Copa America contro Panama per 2-1: gli americani sono passati in vantaggio al 22' con Balogun, ma poi si sono fatti rimontare prima da Blackman al 26' e poi da Fajardo all'83'. La nazionale stelle e strisce ha giocato in 10 dal 18' per l'espulsione dello juventino Weah (cartellino rosso nel finale di partita anche per Carrasquilla del Panama).

Per quanto riguarda il minutaggio dei rossoneri, Christian Pulisic, autore di un gol e di un assit nel match di esordio contro la Bolivia, è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la partita. Yunus Musah non ha invece giocato nemmeno un minuto.