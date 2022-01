Coppa d'Africa, domani la sfida decisiva tra Kessie e Bennacer

L'Algeria di Ismael Bennacer, vincitrice dell'ultima edizione della Coppa d'Africa, rischia la clamorosa eliminazione già nella fase a gironi. Gli algerini, che domani alle 17 affronteranno la Costa d'Avorio dell'altro rossonero Franck Kessie, hanno un solo punto in classifica dopo due giornate. Contro gli "Elefanti" servirà necessariamente una vittoria per andare avanti nel torneo: una sconfitta (o anche un pareggio in base ad altri risultati) manderà a casa Bennacer e compagni.