Coppa d'Africa: i convocati dell'Egitto, tre giocano in Premier

(ANSA) - IL CAIRO, 29 DIC - Il ct dell'Egitto, il portoghese Carlos Queiroz, ha annunciato la rosa di 25 convocati per Coppa d'Africa (9 gennaio-6 febbraio). Fra i calciatori prescelti c'è Mohamed Salah, ma non Mohamed Magdy 'Afsha'. La data ufficiale per rendere disponibili i giocatori per le selezioni partecipanti al torneo era inizialmente prevista il 27 dicembre, ma la Confederazione africana l'ha posticipata al 3 gennaio 2022, consentendo a Salah di partecipare al 'Boxing day' inglese con il Liverpool e di giocare contro il Chelsea domenica. Presente nell'elenco preliminare di 40 nomi, Mohamed Magdy detto 'Afsha', che ha appena vinto la Supercoppa d'Africa con l'Al-Alhy, club del Ciro, non è però nella selezione finale dei convocati. Non c'è neanche Mostafa Fethi, dell'altro grande club della capitale, lo Zamalek. I 'Faraoni', che sono tra i favoriti del torno - assieme ai padroni di casa del Camerun - si affronteranno nel Girone D con Nigeria, Guinea-Bissau e Sudan. L'Egitto detiene il record di vittorie della Coppa d'Africa, che ha vinto sette volte; l'ultima nel 2010. Questo i convicati. Portieri: Mohamed el-Shennawi (Al-Ahly(Egitto), Mohamed Abou Gabal (Zamalek/Egitto), Mohamed Sobhi (Pharco/Egitto), Mohamed Gad (ENPPI/Egitto). Difensori: Akram Tawfik (Al-Ahly/Egitto), Omar Kamal Abdel Wahed (Future/Egitto), Ahmed Hegazy (Ittihad Jeddah/Arabia Saudita), Mahmoud Hamdy El Wensh (Zamalek/Egitto), Ayman Ashraf (Al-Ahly/Egitto), Ahmed Abou El Fotouh (Zamalek/Egitto), Mohamed Abd El Moneim (Future/Egitto), Mahmoud Alaa (Zamalek/Egitto). Centrocampisti: Amr Al Suleya (Al-Ahly/Egitto), Hamdi Fathi (Al-Ahly/Egitto), Emam Ashour (Zamalek/Egitto), Abdallah Saïd (Piramidi/Egitto), Mohamed Elneny (Arsenal/Inghilterra), Ahmed Sayed 'Zizo' (Zamalek/Egitto), Mohanad Lasheen (El Gaish/Egitto). Attaccanti: Omar Marmoush (Stoccarda/Germania), Mohamed Sherif (Al-Ahly/Egitto), Mostafa Mohamed (Galatasaray/Turchia), Mohamed Salah (Liverpool/Inghilterra), Mahmoud Hassan 'Trézéguet' (Aston Villa/Inghilterra), Ramadan Sobhi (Piramidi/Egitto). (ANSA).