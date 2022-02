Coppa Italia, ecco la svolta: dalla prossima stagione niente più regola del 'gol in trasferta'

Il Consiglio di Lega svoltosi lunedì ha deciso che la Coppa Italia, dalla prossima edizione, si allineerà alla Champions League, all’Europa League e alla Conference League togliendo la regola del ‘gol in trasferta’. Questa regola era entrata in vigore nel 1965 e ha resistito per oltre 50 anni. Dunque, le due semifinali di Coppa Italia che si disputeranno nei prossimi giorni in doppio confronto di andata e ritorno – Milan-Inter e Fiorentina-Juventus – saranno le ultime che si giocheranno con la vecchia regola. La notizia è stata riportata dal Messaggero.