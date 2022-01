Coppa Italia Femminile, ecco l'andata dei quarti: domani alle 12.30 Sampdoria-Milan

In questo fine settimana il campionato lascerà il posto ai quarti di finale di Coppa Italia con le gare d’andata che si giocheranno fra sabato e domenica. In corsa ci sono sette squadre di Serie A con il solo Como a rappresentare la Serie cadetta dove è attualmente prima in classifica con un punto di vantaggio sul Brescia.

Ad aprire le ostilità sarà il derby toscano fra Empoli e Fiorentina, che si disputerà al Castellani, due squadre che in campionato stanno rendendo sotto le attese – specialmente le viola – e hanno l’occasione di rifarsi nella Coppa Nazionale cercando di strappare il pass per una delle semifinali. A seguire scenderanno in campo le campionesse in carica della Roma che, messo alle spalle il Covid, devono fare ancora in conti con diversi infortuni. Le giallorosse si troveranno di fronte il Como che sogna di fare uno sgambetto alle più quotate rivali e tenere aperto il discorso qualificazione fino alla gara di ritorno.

Domani invece toccherà a Sampdoria e Milan ritrovarsi di fronte dopo la sfida nell’ultima gara di campionato. Il Milan spera di replicare la netta vittoria e ipotecare la semifinale, mentre le doriane proveranno a prendersi una rivincita e complicare i piani delle rossonere. Infine chiude il programma la sfida più attesa: quella fra Inter e Juventus. Una sfida sempre di grande fascino fra due squadre in salute con le nerazzurre che potrebbero approfittare della flessione delle bianconere evidenziata nel pareggio contro la Fiorentina, per giocare un brutto scherzo alle rivali. Con l’allenatrice Rita Guarino che sogna di prendersi una piccola rivincita sul club che ha allenato, vincendo tutto, fino alla scorsa stagione.

Il programma dell’andata dei Quarti di finale

Sabato 29 gennaio – ore 12.30

Empoli-Fiorentina

Stadio Comunale Castellani – Empoli (FI)

Sabato 29 gennaio – ore 14.30

Como Women-Roma

Centro Sportivo Comunale Ponte Lambro (CO)

Domenica 30 gennaio – ore 12.30

Sampdoria-Milan

Campo Riccardo Garrone – Bogliasco (GE)

Domenica 30 gennaio – ore 14.30

Inter-Juventus

Suning Youth Development Centre - Milano