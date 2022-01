Coppa Italia Femminile, tre vittorie ed un solo gol subito per il Milan

Sono tre i match giocati in Coppa Italia Femminile dal Milan. Le rossonere hanno esordito nella competizione battendo il Cittadella per 2-0, conquistando il primato nel girone A con la successiva vittoria ottenuta per 3-0 contro il Verona. Quest'oggi infine le ragazze di Ganz si sono imposte nei quarti di finale d'andata sulla Sampdoria, battuta per 4-1.