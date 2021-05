Coppa Italia:Gasperini'non scherziamo,su Pessina era rigore'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 MAG - "C'è molta delusione. Alcuni episodi ci hanno sfavorito. Protocollo o no, non scherziamo. L'entrata di Cuadrado su Pessina è un fallo netto. Se l'arbitro avesse fischiato, poteva cambiare la partita". Così un amaro Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, recrimina su alcuni episodi arbitrali durante la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus nella conferenza post-partita tra cui in particolare il fallo da rigore su Pessina. (ANSA).