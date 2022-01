Coppa Italia, Ibra non ci sarà contro il Genoa: lo svedese è squalificato

Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di giovedì contro il Genoa, valido per gli ottavi di Coppa Italia: lo svedese deve infatti scontare la giornata di squalifica ricevuta dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata l'anno scorso ai quarti contro l'Inter. Dopo quel derby, anche Franck Kessie era stato fermato per un turno (il centrocampista ivoriano non ci sarebbe comunque stato visto che è impegnato in Coppa d'Africa con la sua nazionale).