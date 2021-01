Coppa Italia, il derby di Milano deciderà la prima semifinalista

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Non solo il testa a testa in campionato, ora Inter e Milan si sfidano per un posto nelle semifinali di Coppa Italia. L'ultima giornata del girone di andata è stata negativa per entrambe, i rossoneri hanno subito un pesante ko contro l'Atalanta, i nerazzurri non ne hanno approfittato pareggiando con l'Udinese. Sarà una gara combattuta per gli esperti di Sisal Matchpoint che nei novanta minuti favoriscono gli uomini di Conte, a 2.10, il successo dell'undici di Pioli è a 3.30 mentre il pareggio nei tempi regolamentari è a 3.60. I quarti di finale sembrano riservati all'Inter, il cui passaggio turno è a 1.60 contro il 2.35 del Milan. 9 scommettitori su 10 credono nella vittoria interista nei 90 minuti ma per il passaggio turno c'è più indecisione, con il 55% a favore dei nerazzurri e il 45% dei rossoneri. Il Derby di Milano entusiasma anche per la sfida in attacco tra due dei bomber più prolifici del nostro campionato, Lukaku da una parte e Ibrahimovic dall'altra. Entrambi a secco nella scorsa giornata, cercheranno il riscatto: il gol del nerazzurro è a 2.25, a 2.50 la rete del rossonero, occhio anche alle possibili doppiette, a 8.25 la doppia firma del belga, sale a 10.50 quella di Ibra. La sfida potrebbe prolungarsi fino ai calci di rigore, opzione però difficile per i bookmakers che la propongono a 7.25. Per quanto riguarda la vittoria del trofeo, l'Inter ha più chance, a 6.00, la vittoria della Coppa per il Milan sale a 7.50. (ANSA).