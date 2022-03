Coppa Italia, il ritorno fra Inter e Milan si disputerà il 19 o il 20 aprile

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo lo 0-0 di questa sera, il ritorno fra Inter e Milan, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, si giocherà martedì 19 o mercoledì 20 aprile 2022. Il match sarà, formalmente, in casa dei nerazzurri e bisognerà considerare la regola del goal in trasferta.

La finale si disputerà mercoledì 11 maggio 2022 con sede da definire.