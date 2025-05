Coppa Italia, in finale anche le schiacciate dell'Antico Vinaio

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Tra le tante iniziative pensate da Lega Serie A per i tifosi che assisteranno alla Finale del 14 maggio tra Milan e Bologna non poteva certamente mancare la gastronomia, assoluta eccellenza del nostro paese nel mondo. Gli spettatori che si siederanno sugli spalti dello stadio "Olimpico" potranno allietare la loro serata con le schiacciate dell'Antico Vinaio, rinomato brand italiano con oltre 40 store a livello globale. I prodotti saranno disponibili in tutti i bar all'interno dell'impianto e in uno speciale food truck posto all'esterno della Tribuna Monte Mario. Nell'ambito di questa collaborazione, nei prossimi mesi le partite del massimo campionato italiano saranno visibili nei negozi All'Antico Vinaio all'estero, che trasmetteranno i match attraverso i programmi dei broadcaster che hanno acquisito i diritti della Serie A nei rispettivi territori.

"La Serie A rappresenta il vero soft power del nostro paese ed è proprio per questo motivo che abbiamo sviluppato una iniziativa speciale con una eccellenza italiana come l'Antico Vinaio - ha dichiarato l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo - Tutti i 10.000 possessori di biglietti di tribuna Monte Mario, che assisteranno alla finale di Coppa Italia di mercoledì 14 maggio tra il Milan e il Bologna, avranno comprese nel prezzo del tagliando le prelibate schiacciate create appositamente da Tommaso Mazzanti. Puntiamo, infatti, ad arricchire la partecipazione dei tifosi di esperienza gastronomica unica e tipicamente italiana". "Il binomio tra Lega Serie A e le eccellenze del panorama produttivo italiano - ha aggiunto -, tra le quali il cibo è assoluto protagonista, si conferma nella scelta di una realtà super 'cool' e in grande crescita in tutto il mondo come l'Antico Vinaio, che - con un menu speciale creato 'ad hoc' per la finale e soprattutto con la consueta qualità delle materie prime impiegate - allieterà i tantissimi tifosi che riempiranno la tribuna Monte Mario dello stadio 'Olimpico'". "Sono veramente senza parole - ha dichiarato Tommaso Mazzanti, fondatore della catena All'Antico Vinaio -. Sono onorato di aver la possibilità per la prima volta di partecipare ad un evento così importante come la finale di Coppa Italia". (ANSA).