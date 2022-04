Coppa Italia, Mariani designato per andata e ritorno: è la prima volta con questo format

MilanNews.it

© foto di Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pochi precedenti, non una primissima volta in assoluto. Maurizio Mariani, dopo aver diretto Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, fischierà anche in Inter-Milan, l'appuntamento del ritorno. Da quando la coppa nazionale ha il format introdotto nel 2008/2009 - cioè gare di andata e ritorno per la sola semifinale - è la prima volta che accade, anche perché la tendenza è stata quella di proporre in generale cinque arbitri diversi per le cinque gare conclusive. In precedenza, è capitato invece due volte che lo stesso arbitro fischiasse la finale di andata e quella di ritorno: Paolo Casarin nel 1984 con Roma e Verona, Pietro D'Elia nel 1990 con Juventus e Milan. L'altra semifinale di ritorno, fra Juventus e Fiorentina, sarà invece arbitrata da Doveri.