Coppa Italia, Milan-Napoli: le fase di vendita

Pochi giorni dopo il big match di Serie A, a San Siro sarà di nuovo Milan-Napoli. Una sfida importante, valida per i Quarti di finale di Coppa Italia, con vista sulle Semifinali.

L'appuntamento è a San Siro martedì 29 gennaio alle 20.45.

FASI DI VENDITA

- ABBONATI 2018/19: dal 18 al 21 gennaio gli abbonati (compreso il Girone di Ritorno) potranno acquistare 4 biglietti per sé e per gli amici rossoneri ad un prezzo dedicato, a partire da 20€ in primo anello. La promozione è dedicata ai soli abbonati su carta Cuore Rossonero.

- VENDITA LIBERA: dal 22 gennaio vendita aperta per tutti.

Divieto di acquisto per i soli residenti nella regione Campania.

DOVE ACQUISTARE

I biglietti possono essere acquistati online, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio; presso la biglietteria di Casa Milan; nelle filiali Banco BPM; nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

UNDER7

I bambini al di sotto dei 7 anni (nati dal 01/01/2012) potranno accedere allo stadio acquistando il giorno della gara uno speciale biglietto a 1€ presso i tornelli di ogni ingresso dello stadio.

SETTORE OSPITI

La vendita per il settore ospiti (Terzo Anello Verde) è aperta fino alle ore 19 del 28 gennaio. L'acquisto di tali biglietti è vietato ai residenti nella regione Campania.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.