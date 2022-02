Coppa Italia, Milan nella top four per la quinta volta nelle ultime sette edizioni

Con la vittoria ottenuta ieri sera a San Siro contro la Lazio, il Milan ha ottenuto l'accesso alle semifinali di Coppa Italia dove sfiderà l'Inter. I rossoneri negli ultimi sette anni sono riusciti ad arrivare almeno in semifinale per cinque volte. Nel 2016 i rossoneri persero la finale contro la Juventus, così come nel 2018 sempre contro i bianconeri. L'anno dopo il Milan di Gattuso arrivò fino alla semifinale contro la Lazio mentre nel 2020 è stata ancora la Juventus ad interrompere il cammino in Coppa dei rossoneri. L'obiettivo del Milan sarà quindi quello di proseguire fino in fondo in quest'edizione, provando a vincere un trofeo che manca dalla bacheca rossonera dall'ormai lontano 2003.