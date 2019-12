Coppa Italia, Missiroli salterà la partita con il Milan

Il Milan, il prossimo 15 o 22 Gennaio, affronterà la Spal nella gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia. La Tim Cup è un trofeo a cui la selezione rossonera tiene particolarmente e andrà affrontata senza cali di concentrazione. Di questa sfida tuttavia, tra le fila degli emiliani, non ci sarà Simone Missiroli a causa dell'ammonizione ottenuta contro il Lecce che gli ha fatto scattare il provvedimento disciplinare della diffida. Un potenziale pericolo in meno per la squadra di Pioli che dovrà farsi trovare pronta per l'appuntamento.