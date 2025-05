Coppa Italia, oltre 75 iniziative per una finale sostenibile e inclusiva

vedi letture

Anche quest’anno, la Finale di Coppa Italia Frecciarossa – in programma mercoledì 14 maggio 2025 allo Stadio Olimpico di Roma – sarà il teatro di un importante progetto di sostenibilità: torna “Road to Zero”, iniziativa promossa da Lega Serie A insieme a Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, in collaborazione con UEFA. Dopo il successo della passata edizione, la partita tra Milan e Bologna sarà organizzata nel pieno rispetto dei principi ESG (ambientali, sociali e di governance), grazie all'implementazione di 75 azioni mirate.

Il progetto nasce dal desiderio di rendere i grandi eventi sportivi sempre più responsabili, accessibili e a basso impatto ambientale. Grazie al supporto del dipartimento UEFA per la sostenibilità e alla consulenza strategica di Cristiana Pace, CEO di Enovation Consulting, “Road to Zero” prosegue il percorso tracciato nella Finale Atalanta-Juventus 2024, primo evento calcistico in Italia concepito secondo il framework ESG.

Azioni concrete per l’ambiente

Tra le principali misure adottate da Lega Serie A figurano l’attivazione del trasporto pubblico gratuito per i possessori di biglietto, l’uso di generatori elettrici ibridi, il potenziamento della raccolta differenziata e la promozione della mobilità condivisa. Saranno disponibili mappe digitali per agevolare gli spostamenti e ridurre le emissioni legate al traffico. Il calcolo dell’impatto ambientale sarà affidato, come nel 2024, al UEFA Carbon Footprint Calculator.

Inclusività e accessibilità al centro

Grande attenzione sarà dedicata anche all’inclusione. Tifosi ciechi e ipovedenti potranno vivere la partita grazie alle tavolette tattili Touch2See, mentre i non udenti potranno indossare le SoundShirts, che trasformano i suoni dello stadio in vibrazioni fisiche. Confermata la “Quiet Sensory Room powered by KINTO”, spazio protetto per bambini con disturbi sensoriali, arricchito da attività ludiche e momenti di interazione. KINTO garantirà inoltre una flotta di veicoli a basso impatto e il trasporto dedicato a giovani con disturbi dello spettro autistico.

Sport e Salute: sostenibilità oltre la Finale

Sport e Salute ha esteso le azioni del progetto all’intero Parco del Foro Italico, predisponendo interventi di riduzione dei consumi energetici, installazione di fontanelle a risparmio idrico e potenziamento dei servizi per disabili. Anche la gestione dei rifiuti seguirà principi di economia circolare, con una riduzione significativa della plastica e degli imballaggi.

Mobilità sostenibile con Roma Capitale

Grazie alla collaborazione con Atac e Roma Servizi per la Mobilità, verrà potenziato il trasporto pubblico, con metro prolungata fino all’1.30 e navette dedicate alle persone con disabilità. Previsti anche parcheggi per mezzi in sharing e carpooling, con punti di noleggio bici e monopattini in prossimità dello stadio.

Un modello da esportare

Al termine dell’evento sarà elaborato un report dettagliato per valutare l’efficacia delle misure adottate, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente in vista delle prossime edizioni. I dati raccolti nel 2024 – tra cui una riduzione di 171 tonnellate di CO₂, il 100% di energia da fonti rinnovabili e 95 kg di cibo donato – rappresentano una solida base da cui proseguire.

Le dichiarazioni

Luigi De Siervo, AD di Lega Serie A: “Con ‘Road to Zero’ vogliamo dimostrare che il calcio può essere pioniere di un cambiamento reale, capace di coniugare passione e responsabilità. Abbiamo il dovere morale, oltre che l'opportunità concreta, di trasformare ogni evento in un'occasione per promuovere modelli virtuosi e comportamenti sostenibili. Il calcio, con la sua enorme capacità di coinvolgimento trasversale, può diventare un esempio da seguire per molte altre realtà, sportive e non”.

Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute: “Questo progetto dimostra come lo sport possa essere un veicolo concreto di inclusione, sostenibilità e promozione dei valori sociali”.

Anna Donati, presidente di Roma Servizi per la Mobilità: “Una finale sostenibile è possibile solo grazie alla sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte. Lavoriamo insieme per eventi a impatto zero”.

Eugenio Patané, assessore alla Mobilità di Roma Capitale: “Anche quest’anno Roma è in prima linea per garantire un accesso sostenibile e integrato al Foro Italico, con soluzioni di trasporto innovative e inclusive”.