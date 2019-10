Coppa Italia Primavera, Spezia-Milan 1-5: il racconto della partita

Un'altra goleada a pochi giorni di distanza da quella rifilata al Parma: a La Spezia, nella sfida valida per il secondo turno di Coppa Italia Primavera, i ragazzi di Federico Giunti vincono 5-1 e si qualificano agli ottavi di finale della competizione. Undici gol in due partite e un piacevole ritorno: quello di Daniel Maldini, nuovamente titolare oltre un mese dopo (era il 14 settembre proprio contro lo Spezia in campionato). Dallo Spezia allo Spezia, un rientro impreziosito da una doppietta nel primo tempo a rompere il ghiaccio. Poi, a tratti, i rossoneri si sono divertiti e hanno divertito, dilagando nella ripresa con i gol dei subentrati Olzer, Brescianini (una prodezza) e Pecorino. Dopo Sampdoria e Spezia, sarà il Torino il prossimo avversario del Milan negli ottavi di finale di Primavera Tim Cup: appuntamento per il 18 dicembre. Sabato pomeriggio, invece, i rossoneri torneranno in campo alle 14.30 a Ferrara contro la SPAL per proseguire questo momento positivo.



LA CRONACA

Un primo tempo a forti tinte rossonere: dopo una iniziale fase di studio, Daniel Maldini sale in cattedra a cavallo della mezz'ora. Il 10 milanista sblocca la partita con una pregevole punizione al 31' e raddoppia tre minuti più tardi su un calcio di rigore conquistato da Riccardo Tonin. L'uno-due rossonero non scoraggia lo Spezia che ritorna in partita a due minuti dall'intervallo con un calcio di rigore di Marianelli, dopo un intervento apparantemente regolare di Potop. Nella ripresa Giunti cambia molti interpreti inserendo Brescianini, Olzer e Pecorino e il Milan è subito pericoloso con due nuovi entrati: cross di Pecorino per l'inserimento di Brescianini, che viene fermato dall'uscita di Desjardins. La terza rete dei rossoneri arriva al 71': traversone di Brescianini, deviazione sottomisura di Olzer che riporta a due le lunghezze di vantaggio. Al 75' Haidara fa tutto da solo e calcia di sinistro sul primo palo trovando la risposta del portiere. All'87' la magia di Brescianini che vale il poker: se ne va palla al piede con un doppio passo e supera il Desjardins con uno scavetto geniale. Nel recupero, Moleri si supera con due grandi parate e Pecorino trova il 5-1 in contropiede su assist di Frigerio.



IL TABELLINO



SPEZIA-MILAN 1-5



SPEZIA: Desjardins; Catapano (30' Franzoni), Bellotti, Benedetti, Cerretti (22'st Russotto), Bertacca, Ciccarelli (22'st Baracchini), Marianelli (34'st Conti), Bachini, Felice (1'st Gaddini), Rehinart. A disp.: Calzetta, Fusco, Andreani, Lacassia, Continella, Nobile. All.: Pierini.

MILAN (4-3-2-1): Moleri; Borges (22' Barazzetta) (35'st Bosisio), Tahar, Potop, Abanda; Sala (13'st Brescianini), Frigerio, Mionić; Haidara, Maldini (13'st Olzer); Tonin (13'st Pecorino). A disp.: Jungdal, Soncin; Oddi, Michelis, Negri, Bosisio, Di Gesù, Signorile. All.: Giunti.

Arbitro: Zamagni di Cesena.

Gol: 31' Maldini (M), 34' rig. Maldini (M), 43' rig Marianelli (S), 26'st Olzer (M), 42'st Brescianini (M), 48'st Pecorino (M).

Ammoniti: 23' Felice (S), 11'st Marianelli (S), 17'st Cerretti (S), 18'st Benedetti (S), 19'st Barazzetta (M).