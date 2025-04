Coppa Italia, questa sera si decide l'avversaria che affronterà il Milan in finale

vedi letture

Siamo ancora vivi, siamo in finale di Coppa Italia! 3-0 senza appello all'Inter, nel quinto derby stagionale dal quale usciamo con 3 vittorie, 2 pareggi e un titolo vinto. Soffriamo nel primo tempo e con grande cinismo troviamo il gol grazie a Luka Jovic. Prova sontuosa del serbo, che a inizio ripresa segna un gol da rapace dell'area di rigore, alla Pippo Inzaghi. E sotto gli occhi di Filippo Inzaghi, che vede svanire definitivamente il Triplete. A chiudere l'opera Tijjani Reijnders al termine di una splendida azione corale.

Quando si gioca la finale di Coppa Italia?

Si va a Roma, appuntamento al 14 maggio alle ore 21. Erano sette anni che non arrivavamo all'atto conclusivo della manifestazione ed è da 22 anni che non vinciamo un torneo per troppo tempo snobbato. E che mai come quest'anno è di vitale importanza, per aggiungere un trofeo in bacheca e per restare in Europa.

L'avversaria in finale

All'ultimo atto il Milan sfiderà una fra Bologna ed Empoli, entrambe le squadre mai incontrate all'atto conclusivo del torneo. I felsinei partono da un netto vantaggio di tre reti conquistato al "Castellani" e ora hanno la possibilità di completare l'opera (24 aprile ore 21) al "Dall'Ara".