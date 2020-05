Coppa Italia senza supplementari. E si valuta di anticipare le semifinali

Milan e Inter non hanno gradito la decisione di riprendere la stagione con la Coppa Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel tentativo di andare incontro alle esigenze delle squadre, la Lega ha già abolito i tempi supplementari: in caso di parità, dunque, si andrà direttamente ai rigori. Si sta valutando anche la possibilità di anticipare di uno o due giorni le semifinali, per evitare che la finale sia disputata 72 ore dopo.