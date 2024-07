Coppa Italia Serie C, il tabellone completo del primo turno

Nella giornata di ieri la Serie C ha reso noti i sorteggi del Primo Turno della Coppa Italia Serie C. Alla competizione prenderà parte anche il Milan Futuro che se la dovrà vedere in casa del Lecco il prossimo 10 agosto alle ore 18. In caso di passaggio del turno si giocherebbe il 17 agosto alle ore 21 in casa della vincente tra Renate e Novara. Di seguito il tabellone completo del primo turno:

SABATO 10 AGOSTO - Ore 18

Albinoleffe-Sestri Levante

Lecco-Milan Futuro

Renate-Novara

Triestina-Trento

Atalanta U23-Spal

Virtus Verona-Caldiero Terme

Pontedera-Pianese

SABATO 10 AGOSTO - Ore 21

Rimini-Arzignano Valchiampo

Giugliano-Campobasso

Ternana-Casertana

Foggia-Monopoli

Cavese-Trapani

Crotone-ACR Messina

Potenza-Audace Cerignola

DOMENICA 11 AGOSTO - Ore 18

Giana Erminio-Juventus Next Gen

Pro Patria-Pergolettese

Pro Vercelli-Lucchese

Lumezzane-Union Clodiense

Legnago Salus-Vicenza

Feralpisalò-Carpi

DOMENICA 11 AGOSTO - Ore 21

Virtus Entella-Alcione Milano

Ascoli-Gubbio

Latina-Perugia

Pineto-Pescara

Vis Pesaro-Arezzo

Picerno-Sorrento

Turris-Team Altamura

Benevento-Taranto