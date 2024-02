Coppie d'attacco in Serie A: Pulisic-Giroud agganciati da Kvara-Osimhen

Se da un lato la difesa rappresenta essere uno dei punti deboli del Milan in questa stagione, dall'altro l'attacco è uno di quelli sui quali Stefano Pioli può fare maggiore affidamento. Alla 26esima giornata di campionato, infatti, il diavolo è il secondo miglior attacco della Serie A con 50 gol, dietro solo all'Inter che ne ha messi a referto addirittura 67. Nonostante questo, comunque, il duo offensivo composto da Giroud e Pulisic non è rientra sul podio di quelli più prolifici in Italia.

La coppia ex Chelsea, infatti, si ritrova al momento al quarto posto di questa particolare classifica con un totale di 19 gol realizzati (12 Giroud, 7 Pulisic), a pari merito con quella del Napoli composta da Osimhen (11) e Kvaratskhelia (8). C'è da dire, comunque, che nonostante Vlahovic-Chiesa e Dybala-Lukukau abbiano più gol in totale di Giroud-Pulisic, la coppia d'attacco del Milan è la seconda fra le big per partecipazione attiva ai gol della squadra.

COPPIE D'ATTACCO SERIE A: I NUMERI

1. INTER 47 gol: Lautaro (G/A 23/4), Thuram (10/10)

2. MILAN 43 gol: Giroud (12/8), Pulisic (7/6)

3. ROMA 26 gol: Dybala (11/6), Lukaku (9/2)

4. NAPOLI 27 gol: Osimhen (11/3), Kvaratskhelia (8/5)

5. JUVENTUS 26 gol: Vlahovic (15/3), Chiesa (6/2)