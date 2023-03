Cori antisemiti curva Lazio: il giudice sportivo dispone altre indagini

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il giudice sportivo della Lega Calcio di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appeno chiesto - apprende l'ANSA - "ulteriori indagini" sui cori antisemiti della curva nord della Lazio nel corso del derby di domenica con la Roma. Il giudice deciderà sul caso entro il 4 aprile prossimo, in relazione anche all'esito degli accertamenti in corso. La decisione, sottolinea Mastrandrea sarà presa in relazione all'esito degli accertamenti e "avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della società nell'attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonchè nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni".