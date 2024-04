Cori contro Theo durante Inter-Torino: multa da 3mila euro per i nerazzurri

I cori contro Theo Hernandez cantati durante la partita contro il Torino dai tifosi nerazzurri costano 3 mila euro di multa all'Inter. È questa una delle decisioni comunicate dal Giudice Sportivo nella giornata odierna. Multe più salate nei confronti di Lecce e dello stesso Torino.

Solo per chiarimento nei confronti dei lettori ricordiamo, a proposito di Inter, che non era attesa alcuna decisione in merito striscione esposto da Denzel Dumfries durante i festeggiamenti post partita, sul quale è aperta un'indagine della Procura FIGC. Non trattandosi di fatto accaduto sul terreno di gioco, non è infatti materia di competenza del Giudice Sportivo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi so- stenitori, al 36° e 38° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore di altra Società.