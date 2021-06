Coronavirus, Belgio: alcuni calciatori avrebbero deciso di rimandare il vaccino al termine degli Europei

Alcuni calciatori del Belgio avrebbero rifiutato di vaccinarsi. Lo riporta il portale belga Hln.be, che spiega come qualche giocatore abbia espresso perplessità circa la dose di vaccino da somministrare a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. Se in molti sono già stati vaccinati con una dose di Pfizer, come l'ex Atalanta Castagne, il portiere Courtois, Alderweireld e Doku, altri giocatori avrebbero deciso di non sottoporsi al vaccino per paura di eventuali controindicazioni (non è raro avere qualche linea di febbre o dolori muscolari dopo la somministrazione della dose). La UEFA non ha obbligato le vaccinazioni per l'Europeo, ma quasi tutte le nazionali hanno già vaccinato a tappeto il gruppo squadra. Alcuni giocatori hanno scelto di rimandare la dose al termine della manifestazione, anche perché già colpiti da Covid negli scorsi mesi: è il caso, tra gli altri, di Eden Hazard, Axel Witsel, Ferreira Carrasco. A minimizzare la situazione ci ha pensato il responsabile della task force vaccini del governo belga, Dirk Ramaekers, il quale ha dichiarato che: "Un certo numero di giocatori era già stato vaccinato in Europa nelle scorse settimane, mentre altri hanno ancora anticorpi visto il contagio recente al Covid. Alcuni, dunque hanno preferito rimandare il vaccino al termine della manifestazione".