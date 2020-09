Coronavirus, bollettino nazionale: 1695 nuovi contagiati, 16 deceduti e 243 dimessi. 107.658 tamponi effettuati

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono stati registrati 1695 nuovi positivi in Italia. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è 276.338. Il Ministero della Salute ha reso noto che sono stati effettuati 107.658 tamponi in Italia nelle ultime 24 ore. Il numero totale sale a 9.142.401 dall'inizio della pandemia. Sono 121 i ricoverati in terapia intensiva in Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute: numero immutato rispetto a ieri. In Italia sono morte 16 persone a causa del coronavirus da ieri. Dall'inizio della pandemia registrati 35.534 decessi nel nostro Paese