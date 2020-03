Coronavirus: campionato sospeso anche in Portogallo

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Dopo lo stop ai campionati di Spagna e Olanda, oltre a quelli in altre discipline, si ferma anche l'attività calcistica del Portogallo. La federcalcio locale ha infatti deciso di fermare tutti i tornei di calcio e calcio a 5 a tempo indeterminato in seguito all'emergenza del Coronavirus. La decisione è stata resa nota con un comunicato. "Il gruppo di emergenza creato dal presidente della federazione per monitorare l'impatto di Covid-19 si è riunito oggi e in considerazione della crescente limitazione dell'accesso alle strutture sportive e della necessità per l'intera popolazione di seguire efficaci misure igieniche - è scritto nella nota - è stato deciso di sospendere le competizioni nazionali di calcio e calcio a cinque. La misura si applica dal 13 marzo ed è valida a tempo indeterminato". In Ungheria invece si continuerà a giocare, ma solo a porte chiuse e con le partite trasmesse tutte in chiaro. (ANSA).