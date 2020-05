Coronavirus, GB 'supera' l'Italia per numero di morti: 29.427

Si aggrava il bilancio dell'emergenza Coronavirus nel Regno Unito. Nelle ultime 24 ore c'è stato un aumento di nuovi contagiati, con 4.406 (ieri erano stati 3.985), portando i positivi totali dall'inizio della pandemia a 194.990. Secondo i dati forniti dal Department of Health and Social Care, il vero e proprio boom riguarda i decessi in UK rispetto ai dati forniti lunedì - 693 contro 288 - portando il dato complessivo a 29.427 morti. Con quest'ultimo aggiornamento, dunque, La Gran Bretagna 'supera' l'Italia e diventa il Paese europeo con più morti per Covid-19, dietro solamente agli USA nel mondo.