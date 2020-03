Coronavirus: in Francia rinviata Strasburgo-Psg di domani

(ANSA-AFP) - PARIGI, 06 MAR - La partita Strasburgo-PSG, in programma domani alle 17.30, è stata rinviata a causa del rischio di diffusione del coronavirus, ha annunciato la Lega del calcio professionistico francese. "A seguito di un ordinanza della prefettura del Basso Reno riguardante la diffusione del coronavirus", l'incontro è "rinviato", ha scritto l'LFP in un comunicato stampa. E' la prima partita del massimo campionato rinviata in Francia dall'arrivo del Covid-19. L'unico incontro finora coinvolto, Chambly-Le Mans (L2) si è svolto oggi a porte chiuse nello stadio di di Beauvais, nell'Oise, uno dei focali in Francia del coronavirus. (ANSA-AFP).